Nice : un message FR-Alert si vous habitez près du Stade Allianz Riveira

Un exercice de sécurité civile est organisé sur le Stade Allianz Riviera par la Préfecture des Alpes-Maritimes. Les services de secours vont mettre en œuvre des équipements de réponse aux risques "Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique" et de nombreuses ambulances, véhicules de pompiers et de police vont circuler autour du stade.

Système FR-Alert sur votre téléphone

Le nouveau système d'alerte par téléphone sera testé, le système appelé FR ALERT.

Si vous habitez près du stade : vous recevrez une notification à 20H30 sur votre portable même si votre portable est en mode silencieux. Il sera écrit EXERCICE EXERCICE EXERCICE ceci est un message du préfet dans le cadre d'un exercice sur l'enceinte du Stade Allianz de Nice.

Il est inutile de répondre et surtout de ne pas encombrer les forces de l'ordre (17), services de secours (15,18 et 112) ou la préfecture et la ville de Nice.