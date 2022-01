Un mineur poignardé à Nice pour un téléphone portable

La victime, mineure, s'est faite agresser par trois individus. Après lui avoir porté un coup de couteau à l'abdomen et à la main, les malfaiteurs lui ont dérobé son téléphone portable.

A Nice, rue Marceau, une personne âgée de moins de 18 ans a été poignardée par trois individus à l'abdomen et à la main. Les agresseurs cherchaient à lui dérober son téléphone portable et ses écouteurs. Deux des auteurs ont été retrouvés et interpellés par la brigade anticriminalité. Ils ont été placés en garde à vue.