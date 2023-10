Nice : un particulier éteint un feu qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques

Une brasserie a été victime d'un incendie ce mercredi. C'est le tableau électrique qui a pris feu. Les salariés de cet établissement ne peuvent plus travailler et des niçois sont relogés mais les conséquences auraient pu être plus dramatiques

Les faits se sont déroulés au 1 rue Michelet à Nice ce mercredi. Le tableau électrique de la brasserie "L'Union" a pris feu. Heureusement il ne s'est propagé, car la brasserie est située au rez-de-chaussée d'un bâtiment comprenant des étages et des logements. Le feu est éteint par un particulier L'incendie est éteint par un individu, avant même que les pompiers soient arrivés. Enedis est obligé de couper l'électricité. Des travaux doivent être effectués. Ce qui provoque du chômage technique pour les 18 salariés. Les services de l'action sociale relogent cinq personnes