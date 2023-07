Nice : un piéton fauché par le tramway

Dramatique accident ce mercredi matin le long de la ligne 2 du tramway de Nice. Un piéton d'environ 90 ans d'après les premières informations des pompiers a été percuté par le tram sur l'avenue de la Californie vers 10H15. La victime n'a pas pu être réanimée par les secours. Il est mort sur le coup.

Circulation des tramways perturbée

Le conducteur du tramway est choqué suite à la collision. La circulation des tramways est perturbée. Service partiel entre les stations Port Lympia et Magnan. Et entre les stations Ferber et Aéroport.

Les stations suivantes ne sont pas desservis :

- Lenval Hôpital

- Fabron

- Saint Héléne

- Carras