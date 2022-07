Nice : un septuagénaire sauvé de la noyade par les pompiers

C'est un sauvetage in extremis qu'ont effectué les pompiers de Nice ce mardi 12 juillet. Un homme d'environ 70 ans a failli se noyer en mer, ne respirait plus quand les secours l'ont sorti de l'eau, mais il a finalement été réanimé.

Un drame a été évité ce mardi 12 juillet à Nice. Un homme d'environ 70 ans nageait puis s'est retrouvé en difficulté au niveau de la digue extérieur du port de Nice. Il se trouvait à une trentaine de mètres du bord quand une vedette des sapeurs-pompiers est rapidement venue à son secours.

L'homme était alors en arrêt cardio respiratoire mais les secours sont parvenus à le réanimer. Ils insistent sur le fait que c'est l'importance de la rapidité et la coordination des services qui a permis de sauver cet homme. 13 sapeurs pompiers et 7 engins ont été mobilisés sur cette intervention, avec aussi notamment le SMUR et la police municipale.