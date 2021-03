Nice : un trafiquant au profil atypique arrêté

Un trafiquant de drogue au profil atypique a été arrêté cette semaine par la Brigade des Stupéfiants de Nice. L'organisation du Niçois de 25 ans a surpris les policiers. Parti de rien il y a deux ans, il a réussi à structurer son trafic comme une véritable entreprise explique le commissaire Aurélien Froger. Le trafiquant tenait un livre de comptabilité, il avait un "service clients" pour satisfaire au mieux les demandes de ses consommateurs. Il avait même un portable professionnel et refusait de vendre aux dealers en dehors de ses heures d'ouverture. Pour éviter de tomber sur des clients énervés, drogués, il préférait travailler entre 13 heures et 22 heures.

Il voulait se faire de l'argent, ne consommer pas de drogue et vivait comme un ermite

Le jeune homme a décidé de se lancer dans le trafic de drogue il y a deux ans, dans le but de se faire beaucoup d'argent. Au départ, raconte le commissaire, il est parti de rien, il a acheté la drogue sur le Darknet. De mois en mois, il s'est structuré. Il a choisi un segment bien particulier explique Aurélien Froger, le trafiquant s'est spécialisé dans les drogues qui rapportent : ecstasy, cocaïne, méphédrome (substance prisée dans le milieu homosexuel), MDMA (substance souvent consommée en soirée) et kétamine ( anesthésiant pour animaux utilisé aussi par les amateurs de rave-party). Il pouvait gagner des dizaine de milliers d'euros par mois. Lui n'a jamais consommé de drogue. Il vivait comme un ermite d'après les enquêteurs

La drogue revendue en soirée, dissimulée dans des boîtes de Tic-Tac

Le jeune trafiquant niçois préférait vendre en grande quantité, à des dealers, plutôt qu'à des petits consommateurs. La drogue était revendue dans des soirées, dans des villas, des appartements de Nice et sa région. Les clients étaient plutôt de jeunes actifs, des étudiants, des jeunes cadres. Le jeune Niçois a été repéré par la Brigade des Stupéfiants suite à une surveillance d'un dealer du monde de la nuit azuréen.

Une trentaine de kilos de drogue saisis et près de 190.000 euros

Les enquêteurs ont travaillé des jours et des nuits depuis janvier dernier pour comprendre et démanteler le trafic. La Brigade des Stupéfiants de Nice a saisi près de 14 kilos d'ecstasy, 9 kilos de cocaïne, 4 kilos de MDMA, 2 kilos de Cannabis, de la méphédrone et de la kétamine. Les policiers ont découvert aussi 189.000 euros, deux armes et des grenades lacrymogène. Des armes légales car le jeune trafiquant possède un permis de tir. Avec lui, un ami et un dealer ont également été arrêtés et présentés à la justice.