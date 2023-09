Nice : Une messe en hommage à Brigitte Bardot

Une messe pour Brigitte Bardot s'est déroulée à l'église St Pierre d'Arène ce jeudi soir à Nice. Un hommage le jour de ses 89 ans. Un moment qui a réuni quelques amoureux de B.B et des animaux. Brigitte Bardot, icône du cinéma. Elle a joué dans 49 films de 1951 à 1973, dont certains sont devenus culte.

"Elle ne voulait rien"

Henry-Jean Servat est un ami de Brigitte Bardot, c'est lui qui a imaginé cette messe : "Aujourd'hui c'est son anniversaire. Je connais Brigitte depuis 37 ans. Beaucoup de personnes m'ont demandé ce qu'ils pouvaient lui envoyer, lui offrir. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait rien. J'ai eu donc l'idée de faire dire une messe et j'ai trouvé un prêtre qui a accepté."

Comment va Brigitte Bardot ?

Henry-Jean Servat nous donne des nouvelles de son état de santé : "Elle va aussi bien que possible quant on a 89 ans. Elle a des problèmes de hanche. Elle n'a jamais voulu se faire opérer. Elle dit avec beaucoup d'humour : "maintenant j'ai des cannes, je suis comme les animaux. A force de les aimer. je marche comme eux, à 4 pattes."

"Nous la confions au Christ"

Le prêtre Tshann est celui qui a accepté de tenir cette messe : "C'est une attention particulière. C'est une prière pour cette femme. On va célébrer cette messe pour elle et la confier au Christ. On fait souvent dire des messes pour des personnes décédées mais aussi pour des vivants."

Quelques fans sont venus pour cet événement comme Clotilde qui a 52 ans. Elle a décidé de se battre pour les animaux grâce à l'action de Brigitte Bardot : "Elle avait fait une émission télé. J'étais toute petite. Des bébés phoques étaient assassinés par des chasseurs sur la banquise. Elle a tout fait pour les sauver. Après cette émission, j'ai pleuré tout l'après midi."

La messe a duré plus d'une demi-heure. Tous, espéraient que Brigitte Bardot aille le mieux possible, et qu'ils se retrouvent dans un an pour fêter ses 90 ans.