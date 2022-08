Une voiture s'embrase dans le tunnel de Las Planas et perturbe le trafic à Nice

Il était un peu plus de 10 heures et demi ce mardi matin quand les pompiers des Alpes-Maritimes ont été appelés pour un feu dans le tunnel niçois de Las Planas. Une voiture s'est embrasée dans le sens Aix-Italie. L'incendie nécessite l'intervention des secours et bloque ainsi la circulation. Ce tunnel est emprunté par des milliers de véhicules chaque jour pour contourner Nice.

Des perturbations à prévoir

Les secours doivent éteindre les flammes avant de pouvoir rétablir la circulation. Quarante-deux sapeurs-pompiers sont mobilisés avec 13 engins de secours sur place.