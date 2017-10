Nicolas Douchez, ancien gardien du PSG, en garde à vue à Paris pour violences conjugales

Nicolas Douchez, ancien gardien du PSG, qui occupe actuellement ce poste au RC Lens, a été placé en garde à vue jeudi matin à Paris pour violences conjugales. Il aurait frappé sa compagne sous l'emprise de l'alcool.

L'ancien gardien de but du PSG, Nicolas Douchez, a été placé en garde à vue jeudi vers 5h30 du matin au commissariat du 17e arrondissement de Paris pour avoir violemment frappé sa compagne âgée de 28 ans. Le gardien du RC Lens a été interpellé chez lui à Paris. Les policiers ont découvert sa compagne nue, en sang, le corps couvert d'hématomes. Elle pleurait, elle hurlait au milieu de son appartement dévasté, rue Carnot tout près de la place de l'Etoile.

Le joueur était énervé. Il avait les yeux brillants et sentait fortement l'alcool. "Il a massacré sa compagne" indique une source policière "il l'a saisie par les cheveux et lui a cogné la tête sur le mur et le sol". Le joueur aurait perdu le contrôle pour une possible histoire de jalousie.

Nicolas Douchez, 37 ans, est titulaire à Lens où il a signé en juillet 2017 pour trois saisons. Le Racing club de Lens a pris connaissance des faits. Il a réagi sur son site internet. Il a indiqué que ces violences "si elles étaient avérées s'étaient déroulées dans un cadre strictement privé totalement étranger au club".