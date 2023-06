Nicolas Pottier, un Mayennais qui fait trembler le football français, d'après le magazine So Foot

Nicolas Pottier témoigne dans le magazine So Foot sur des faits présumés de viol et harcèlement moral et sexuel

Le Mayennais Nicolas Pottier, ancien arbitre et aujourd'hui salarié de la Fédération Française de football, est à la une du magazine So Foot. Avec ce titre, "L'homme qui fait trembler le football français". Le journaliste qui a mené l'enquête, Christophe Gleizes, était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce jeudi 8 juin.

ⓘ Publicité

France Bleu Mayenne : Nicolas Pottier balance une véritable bombe : viol, harcèlement, homophobie, c'est ça l'arbitrage ?

Christophe Gleizes : C'est exactement ça. Je tiens à préciser que les faits remontent. Nicolas Pottier a vu sa carrière brisée il y a 10 ans à cause d'une homophobie patente et larvée dans le milieu de l'arbitrage et dans le monde du foot en particulier, mais il semblerait que les choses aient bien évolué depuis son départ, car il dénonce aujourd'hui une forme de discrimination positive envers les homosexuels dans le monde de l'arbitrage, donc il faut bien distinguer deux périodes.

Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes de ce que vous avez découvert en enquêtant dans ce milieu de l'arbitrage ?

Ce qui est le plus important à comprendre c'est que Nicolas Pottier dénonce du harcèlement sexuel et moral, c'était un grand espoir de l'arbitrage français. Il était surnommé Ben Arfa car il avait des capacités exceptionnelles, et visiblement certains de ses confrères n'ont pas accepté qu'il vive librement son homosexualité. Il allait sur des sites de rencontres homosexuelles, et c'est là que ses ennuis ont commencé, car il a repéré certains de ses confrères sur ces sites, et petit à petit, il a été harcelé par des corbeaux, Et dans le même temps, il est évincé de façon assez brutale par la FFF, il dénonce une cabale contre lui.

Ça va même plus loin, car il aurait été violé ?

Ça remonte à un match datant de 2009, il met en cause un ancien cadre de la FFF, qui a été directeur des ressources humaines, alors attention, c'est à distinguer de l'affaire des corbeaux. Ça n'a pas été facile d'enquêter. Le problème, c'est que le milieu de l'arbitrage, c'est un microcosme, tout se sait, mais j'ai trouvé beaucoup d'arbitres qui soutiennent et renforcent les accusations de Nicolas Pottier et qui veulent faire la lumière sur cette période de l'arbitrage*.*