Nicolas Retailleau, le jeune voleur d'avions, récidive en Charente-Maritime avant de mettre fin à ses jours

Le jeune homme de 20 ans avait déjà dérobé deux avions à Loudun et Cholet en janvier dernier, et en juin il avait usurpé l'identité d'un pilote à Poitiers. Ce mercredi, il a récidivé sur l'aérodrome de Marennes, et a volé un monomoteur avant de se tirer une balle dans la tête avec un fusil.

Poitiers, France

Ce mercredi matin à 8 heures, le jeune homme a réussi à entrer par effraction dans l'aéroclub de Marennes en Charente Maritime en cassant une vitre. Là, il a subtilisé les clefs d'un petit avion et s'est envolé. Les responsables de l'aérodrome s'en sont rendus compte deux heures plus tard, alors qu'ils voulaient faire un vol avec ce même avion. La gendarmerie fait alors appel à l'armée de l'air. Deux avions de chasse repèrent l'appareil et le forcent à atterrir à Loudun dans le nord de la Vienne. Nicolas Retailleau, âgé de 20 ans se pose en bout de piste, sort du cockpit, s'empare d'un fusil de chasse qu'il avait amené avec lui et se tire une balle dans la tête.

Le jeune homme avait déjà volé deux avions en janvier et usurpé l'identité d'un pilote à Poitiers

Ce n'est pas la première fois cette année que le jeune passionné se fait prendre en train de voler des avions. En janvier, il avait dérobé deux avions de tourisme pour faire l'aller-retour entre Loudun et Cholet. Puis en juin, il a usurpé l'identité d'un pilote de l'aéroclub de Poitiers-Biard. Après les premiers vols en début d'année, le jeune homme avait été hospitalisé à Monaco puis avait été convoqué devant le tribunal correctionnel de Poitiers en août dernier, mais les magistrats avaient demandé une expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire à février prochain.