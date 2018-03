L'ancien chef de l'Etat est interrogé sur un possible financement libyen de sa campagne en 2007 dans les locaux de la Police Judiciaire à Nanterre. Son ancien ministre de l'intérieur et lieutenant, Brice Hortefeux, est également entendu, mais en audition libre.

Auvergne, France

Selon une information de Mediapart et du Monde, Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement illicite qui pèsent sur sa campagne présidentielle de 2007. C'est la première fois que l'ancien président français est entendu par la police dans cette affaire depuis l'ouverture d'une information judiciaire en avril 2013. Il est interrogé par les agents de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.

L'enquête porte sur des chefs de corruption active et passive, trafic d'influence, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et blanchiment, complicité et recel de ces infractions. Nicolas Sarkozy, qui a quitté le pouvoir en mai 2012, a toujours formellement démenti les faits allégués notamment par un autre homme de réseaux, le franco-libanais Ziad Takieddine.

L'intermédiaire Hortefeux ?

Proche et intime de Sarkozy, l'Auvergnat Brice Hortefeux est également entendu par les limiers de la PJ, mais comme "suspect libre", statut qui permet l'audition d'un mis en cause sans le placer en garde à vue. Un statut bien moins contraignant, puisque la personne auditionnée peut quitter à tout moment les lieux de son interrogatoire. Moins contraignant aussi pour les enquêteurs, puisqu'ils n'ont pas besoin de demander une levée d'immunité pour l'entendre. En l'occurrence au parlement européen pour Brice Hortefeux. Ils n'ont donc pas à donner des informations sur leurs investigations.

L'affaire a été révélée par Mediapart, qui avait publié un document officiel, contesté en vain par Nicolas Sarkozy devant la justice. Son ancien ministre de l'intérieur aurait pu servir d'intermédiaire dans le financement de la campagne présidentielle 2007 de Nicolas Sarkozy par Mouammar Kadhafi, l'ancien dirigeant libyen. Un accord portant sur 50 millions d'euros aurait été passé entre les deux chefs d'Etat.