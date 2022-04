Nicolas Zepeda condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Narumi Kurosaki

La peine de 28 ans de réclusion criminelle a été prononcée contre Nicolas Zepeda ce mardi par la cour d’assises du Doubs, à l’issue de plus de cinq heures de délibéré. Le Chilien de 31 ans a été reconnu coupable de l’assassinat de Narumi Kurosaki, sa petite amie japonaise. La jeune fille a disparu depuis le 5 décembre 2016 à Besançon où elle faisait ses études. Son corps n’a jamais été retrouvé. Lundi, l’avocat général avait requis la réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale, il n'a donc pas été suivi par les jurés.

La peine de prison est assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Nicolas Zepeda est détenu en France depuis son extradition du Chili en juillet 2020.

A l'énoncé du verdict, les parents du condamné n'ont pas bougé, pas regardé leur fils, le père a pris la main de son épouse, restée droite, le regard devant elle. Nicolas Zepeda s'est entretenu avec ses avocates puis a remis son masque.

La mère et la soeur de Narumi ont regardé le portrait de la victime qu'elles conservent avec elle depuis le début du procès le 29 mars. La salle est restée silencieuse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En ce qui concerne les premières réactions, Me Galley, avocate de la famille de Narumi estime essentiel que l'assassinat ait été retenu. Me Schwerdorffer parle d'une peine "juste et réfléchie".

Rapidement après le verdict, la cour est passée à l'audience civile. Me Galley, avocate de la famille de Narumi, demande 50.000 euros pour chacun des parents et 40.000 euros pour chacune des deux sœurs. Me Schwerdorffer, pour Arthur Del Piccolo, le petit ami de Narumi au moment de sa disparition, demande 5.000 euros qui seront reversés à une association caritative.

Plus de réactions à venir

Jusqu'au matin du verdict, Nicolas Zepeda se dit innocent

Jusqu’au bout, et encore ce lundi matin, avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, Nicolas Zepeda a répété : “Je ne suis pas l’assassin de Narumi Kurosaki”. Mais un faisceau de preuves, de faits troublants et les mensonges et contradictions du jeune homme ont conduit la cour à le condamner.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Parmi les nombreux éléments qui ont conduit à la condamnation de Nicolas Zepeda figure sa présence à Besançon et sa région dans les jours précédant la disparition, alors qu’il n’avait pas prévenu Narumi de sa visite. Ses déplacements inexpliqués dans les forêts à la lisière du Doubs et du Jura avant et après le 5 décembre 2016, attestés par le tracker de la voiture de location. Ou encore les messages envoyés par les réseaux sociaux de Narumi après cette date, alors que plus personne ne l’a vue : l’enquête les attribue au jeune homme qui aurait voulu faire croire que la Japonaise était toujours vivante.

Nicolas Zepeda était avec Narumi dans sa chambre de la cité universitaire, le 5 décembre 2016. Cette même nuit, des étudiants ont entendu des “hurlements”, un “cri”, un “râle”. Et plus personne n’a vu Narumi vivante. Jaloux, frustré de voir son ex-petite amie vivre sans vie sans lui, avoir un nouveau copain, impuissant à la reconquérir, il est passé selon l'avocat général au "plan B", l'éliminer.

Lundi, ses avocates avaient commencé par balayer un certaine nombre de preuves, contestant la préméditation, mettant plutôt en avant une forte de maladresse de Nicolas Zepeda. Son comportement n'est pas celui d'un assassin a martelé Me Laffont. Elle a conclu sa plaidoirie par ses mots : "S'il est coupable, il ne l'a dit à personne. S'il est innocent, tout l'accuse et il est le seul à le savoir. Et si par hasard il était innocent ?"

Nos articles à lire sur l'affaire Narumi