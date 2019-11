Nicole Belloubet annonce officiellement le programme des travaux de la prison de La Talaudière

La ministre de la justice, Nicole BELLOUBET, à visité la prison de la Talaudière vendredi et elle a précisé à l'issue le programme des travaux de rénovation entre 2020 et 2025

La Talaudière, France

Une visite très attendue par le personnel de la prison, les prisonniers bien sûr, mais aussi les élus locaux pour connaitre enfin après 3 ans d'incertitude, le programme de travaux envisagé pour la rénovation de l'établissement.

A l’heure actuelle, il y a 424 détenus à la prison de la Talaudière pour une capacité de 327 places et 48 % de ces prisonniers ont moins de 30 ans. 70% d’entre eux sont là en attente de jugement, les 30 % autres sont ici en détention.

les bâtiments de détention seront rénovés en priorité © Radio France - Yves Renaud

Apres sa visite qui confirme l'état de délabrement de la prison, la ministre a eu l’occasion de préciser le calendrier et les premiers éléments budgétaires pour ce chantier programmé en 3 tranches entre 2020 et 2025.

L'un des couloirs du secteur de détention de la prison de la Talaudière © Radio France - Yves Renaud

Pour la rénovation des quartiers de détention, la ministre confirme l'installation de douches individuelles dans chaque cellule, ainsi que des téléphones fixes, le changement des revêtements, une meilleure isolation thermique, le désamiantage des conduites, la remise à niveau du réseau électrique.

des cellules sombres , mal isolées, délabrées et sans douches aujourd'hui © Radio France - Yves Renaud

La ministre met dès 2020, 12 millions d'euro sur ce seul chantier de rénovation des cellules, un chantier qui devrait durer au moins trois ans puisque il se fera en cours de fonctionnement de la prison par tranches de 12 cellules. Nicole BELLOUBET assure qu'il n’y aura pas de différence une fois ces travaux effectués avec une prison neuve.

Le reste du chantier, La remise à niveau de la vidéo surveillance, l'éloignement des grilles d'enceinte pour éviter les projections à l'intérieur, la rénovation des miradors, et des locaux administratifs seront étalés jusqu'en 2025 sans chiffrage financier pour l'instant.

Le discours ministériel n’a pas convaincu tout le monde, la maire de La Talaudière en particulier ... Ramona Gonzales-Grail se pose beaucoup de questions sur les aménagements extérieurs non encore chiffrés par le ministère.

Il n'est d'ailleurs plus question du mur de 50 mètres de long et de 8 mètres de haut qui devait servir à protéger les riverains des nuisances générées par la prison. La ministre dans son discours préfère évoquer l'installation d'un "brise vue" dont l'installation est toujours à l’étude et elle promet que la mairie sera associée au projet.