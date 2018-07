Corse, France

Depuis le samedi 7 juillet, jour de la disparition de Nicole Pietri, les recherches se poursuivent dans les alentours de Venzolasca. C'est là que la septuagénaire, atteinte de la maladie d'Alzheimer, a disparu. Pompiers, gendarmes et bénévoles n'ont pas ménagé leurs efforts depuis le début des recherches. Lundi et mardi, ils ont même été appuyés par une brigade cynophile venue tout spécialement du continent, sans succès.

Nicole Pietri prise en stop ?

Un témoignage pose aujourd'hui question à la famille de Nicole Pietri. Une personne affirme avoir vu la septuagénaire vers le bowling de Furiani, à près de trente kilomètres de Venzolasca, soit à cinq heures de marche du lieu de sa disparition. Pour Pascale Petri, sa fille, cela ne fait aucun doute, sa mère a bien été prise en stop, et elle veut aujourd'hui lancer un appel "Si elle était descendue à pieds, jamais elle n'aurait été à midi là-bas. Donc moi j'aimerais savoir qui est la personne qui a prise ma mère en stop, pour que l'on arrête de tourner tous en rond, et de fouiller partout dès qu'on nous dit elle est là, car on cherche partout mais ma mère risque de mourir parce qu'on ne cherche pas au bon endroit."

Nicole Pietri porte une robe bleue et rose à fleurs et mesure environ 1 mètre 60 avec des cheveux gris.