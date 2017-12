Nicole, une manchoise, a très bien connu l'idole des jeunes "Je me suis baignée avec Johnny Hallyday"

Demain samedi aura lieu à Paris l'hommage national à Johnny Hallyday. Ses fans manchois attendent l'évènement.

Une foule considérable attendue demain samedi dans les rues de Paris, notamment sur les Champs-Elysées, pour voir passer le cercueil de Johnny Hallyday. Une cérémonie en présence du président de la république Emmanuel Macron est prévue en l'église de la Madeleine. Un hommage populaire que certains manchois vivront de l'intérieur, sur place.

"Je me suis baignée avec Johnny Hallyday"

Les autres suivront la cérémonie à la télévision. Les autres dont de nombreux fans qui ne peuvent pas se rendre à Paris et qui regrettent pour certains, qu'il n'y ait pas localement, d'événements organisés par les autorités. C'est le cas de Nicole Motte, une cherbourgeoise revenue dans la Manche après avoir passé une partie de sa vie dans la Creuse. Elle était amie avec Johnny qui vivait alors avec Nathalie Baye : " J'ai vécu 35 ans en Creuse et j'avais une amie Muguette qui connaissait bien Nathalie Baye et j'ai eu la chance de rencontrer Johnny et de me baigner avec lui dans un lac magnifique qui s'appelle La Vaugelade à côté de Vassivière. On emmenait nos pique-nique, on avait nos places attitrées. C'était simple et naturel"

Johhny Hallyday : simple et naturel Copier

"Je ne sais pas si je pourrais regarder à la télévision"

Nicole aurait aimé que toutes les villes de France fasse quelque chose demain samedi jour de l'hommage national. Elle a lancé un appel sur facebook : " J'avais imaginé qu'on chante ensemble pour se relier avec Paris quitte à pleurer c'est pas grave ça. On a besoin de ça" . Pas sûr que Nicole regarde l'hommage à la télé toute seule : "j'ai beaucoup pleuré quand il est mort alors je en sais pas...ça rappelle des souvenirs des bons c'est vrai mais ça appuis aussi sur les boutons du chagrin".