Nicole Vallanet, conseillère municipale à Nay, est décédée ce samedi soir

La conseillère municipale de Nay Nicole Vallanet est décédée en fin de journée ce samedi, à 62 ans. Elle était, au sein du nouveau conseil municipal de Nay, responsable de la régie des fêtes. Fêtes créées à l'époque par son père, Eugène Vallanet, selon le modèle des années 1960. D'après le nouveau maire de Nay, Bruno Bourdaa, elle souffrait d'une maladie des poumons.

C'était une femme exceptionnelle, avec beaucoup de cœur, d'énergie et de caractère.

Bruno Bourdaa évoque une "femme exceptionnelle, avec _beaucoup de cœur, d'énergie et de caractère_" et une élue "très motivée pour continuer l'oeuvre de son papa. Je me souviens d'une réunion à la mairie où nous avons reçu une vingtaine de forains qui se préoccupaient de l'avenir des fêtes. Elle les connaissait tous et avait des relations très privilégiées avec eux car elle avait baigné dans cette ambiance des fêtes de Nay grâce à son père".

Retraite à Nay

Après une carrière de juriste en région parisienne, Nicole Vallanet, à la retraite, était revenue s'installer dans la maison de ses parents à Nay. "Nous ne la connaissions que depuis une dizaine de mois mais sommes sous le choc et allons beaucoup la regretter, ajoute le maire de Nay, très ému. Elle était très disponible et appréciée de tous".

Ses obsèques auront lieu en fin de semaine prochaine.