Nicolle Belloubet à Metz : les avocats restent à la porte

Metz

C'est une sombre haie d'honneur qui a accompagné Nicolle Belloubet, dans les escaliers du Palais de Justice, lors de sa venue à Metz pour présenter et défendre sa réforme de la justice tant combattue depuis plusieurs mois en Moselle. Des avocats silencieux, de part et d'autre du chemin, et des banderoles "justice morte". La ministre de la Justice passe, le regard fermé, mais s'adresse à l'une des avocates qui tient le message : "Ce n'est pas vrai" lui glisse-t-elle.

Si une rencontre avec les bâtonniers de Metz, Thionville et Sarreguemines était bien prévue au programme de la visite ministérielle (voir par ailleurs), les avocats mosellans en première ligne de la mobilisation auraient eux aussi aimé écouter et argumenter auprès de la Garde des Sceaux. Mais si quelques uns ont pu se glisser dans la salle des Assises dans laquelle était organisée la table ronde, la grande majorité est restée à l'extérieur, interdite d'entrer par les forces de l'ordre. Ce qui n'a rien arrangé à leur colère.

La ministre de la Justice a participé à une table ronde dans la salle de la cour d'assises du Palais de Justice de Metz © Radio France - Clément Lhuillier

"L'accès de la salle m'a été refusée alors que j'étais en robe", raconte maitre Laure-Anne Bai-Mathis, avocate du barreau de Metz. "Ce n'était pas un problème de places puisque des confrères sortaient en même temps. Et on m'a envoyé un policier en armes qui s'est mis devant moi. C'est décevant. J'aurais souhaité l'entendre et l'écouter."

Le bâtonnier de Metz n'a pas non plus apprécié la méthode. Dans une lettre adressée à Nicolle Belloubet, Laurent Zachayus dénonce des "procédés inacceptables" et "peu conformes aux principes du débat public."

La lettre du bâtonnier de Metz adressée à la ministre de la Justice

Dialogue constructif

Nicolle Belloubet s'est entretenue à huis-clos avec les bâtonniers de Metz, Thionville et Sarreguemines durant une heure. A la sortie, la ministre s'est montrée plutôt satisfaite de l'entrevue. "J'ai le sentiment que la confiance est la. Rien ne se fera sans eux." Un dialogue également jugé positif sur la forme et sur le fond par le bâtonnier de Thionville Marc Monosson : "Je ne dirais pas rassuré parce que la ministre ne nous a rien signé, n'a donné aucune garantie. Mais elle nous a assuré à plusieurs reprises que rien ne nous serait imposé." De la à stopper les journées de grève et de justice morte ? "Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Un certain nombre de décrets peuvent être pris. Si nous n'avons plus aucune raison de manifester et de nous battre, nous ne nous battrons pas. En revanche, si les choses devaient se passer différemment, évidemment que nous remonterions au créneau, et plus fort encore."