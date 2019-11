Lundi, les bénévoles du club de rugby de Nieuil-l'Espoir ont découvert que le club a été cambriolé. Entre 7.000 et 8.000 euros de pertes pour le club déjà en difficulté financière après les deux précédents cambriolages.

Nieuil-l'Espoir : le club de rugby cambriolé pour la troisième fois en un an, les voleurs ont tout pris

Nieuil-l'Espoir, France

C'est un coup dur pour le club de rugby de Nieuil-l'Espoir, 90 licenciés. Lundi matin, le bénévole qui vient toutes les semaines faire le ménage a découvert que des voleurs ont encore frappé.

Entre 7.000 et 8.000 euros de pertes

Les voleurs ont défoncé la porte et absolument tout volé : les chaises, les tables, les maillots, les ballons, le four micro-onde... Même les goûters des élèves de l'école de rugby. Le vol s'élève à environ 8.000 euros selon Christophe Hivert, le président du club.

Financièrement on n'était toujours pas remis des deux derniers vols, on n'a pas du tout de moyens financiers pour pouvoir racheter ce qui nous a été volé

Solidarité de tout la France

Le club a lancé un appel sur ses deux pages Facebook. Et peut compter sur la solidarité : le président dit avoir eu des appels d'un peu partout en France pour des dons. Une entreprise de Bordeaux s'est engagée à verser de l'argent au club, tout comme le père d'un des joueurs, chef d'une entreprise à Royan... La mairie de Nieuil-l'Espoir s'est immédiatement engagée à racheter un lot de maillots dans les plus bref délais. Une solidarité qui touche beaucoup Christophe Hivert et l'ensemble des bénévoles.

Il faut vraiment être costaud et aimer le rugby pour pouvoir continuer dans des conditions comme ça.

Mais il l'assure aussi : les équipes vont continuer à se mobiliser et "se relever" pour le match de dimanche à Saint-Maixent-l'Ecole.