Nieul-sur-Mer : trois jeunes arrêtés pour 44 vols à la roulotte en une seule nuit

Trois jeunes âgés de 16,18 et 19 ans ont été interpellés pour avoir commis une quarantaine de vols à la roulotte, en une seule nuit, à Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime). Ils ont dérobé des GPS, cartes bancaires, des lunettes ou encore un ordinateur.

Nieul-sur-Mer, France

44 vols à la roulotte, en quelques heures seulement. Les faits se sont produits dans la nuit du 27 au 28 novembre dernier à Nieul-sur-Mer, en Charente-Maritime.

Les gendarmes ont interpellés trois jeunes âgés de 16, 18 et 19 ans. Ils sont suspectés d'avoir cassé la vitre arrière de ces voitures, pour y dérober tous les objets de valeur qui se trouvaient à l'intérieur : des lunettes, des GPS et même des cartes bancaires et des ordinateurs.

Tous sont connus déjà connus pour des vols dans les voitures mais également chez des particuliers.