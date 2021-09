Nièvre : le Département alerte au sujet de faux mails d'arnaque

Encore une arnaque qui circule par mail, en ce moment. Dans un communiqué publié mardi soir, le Conseil départemental de la Nièvre met en garde les habitants du territoire qui viendraient à recevoir dans leur boîte mail, un message leur vantant « la mutuelle collective » mise en place par le Centre départemental d’action sociale.

Ne pas cliquer sur le lien, ne pas remplir le formulaire

Il s'agit d'un courriel envoyé depuis l’adresse suivante : bernard@bureausantedepartement.net, ayant pour objet : "votre couverture santé". Le message invite les destinataires à cliquez sur un lien et remplir un formulaire. Il ne faut évidemment pas le faire. Dans son communiqué, le conseil départemental reproduit le message en question.

Le conseil départemental a publié le message frauduleux qui circule en ce moment dans la Nièvre.

Le département précise que ce démarchage abusif ne vient "en aucun cas des services du Conseil départemental, et ne concerne pas non plus, la mutuelle solidaire « Nièvre santé » initiée par le Département".

Les escrocs jamais à court d'idées

De nombreux mails frauduleux circulent épisodiquement par mail dans la région : faux mails du fisc, de la sécurité sociale ou d'une banque, mais aussi parfois des fausses convocations de police ou de gendarmerie. Des messages frauduleux qui offrent très souvent la possibilité de régler le litige en payant une fausse amende directement sur Internet, ce qu'il ne faut évidemment pas faire.