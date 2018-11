Quand des cambrioleurs vont à la rencontre de leurs victimes

Bourges, France

La cour d'appel de Bourges a fait de la justice restaurative une de ses priorités et peu à peu des choses se mettent en place chez nous. Marie-Christine Tarrare, procureure générale à la cour d'appel de Bourges y croit beaucoup : "Souvent, on critique la justice en nous disant que dans un procès pénal, on n'a pas le temps de s'expliquer, que les magistrats ne donnent pas l'écoute suffisante, mais bien évidemment ils ne sont pas là pour cela. Un procès, c'est pour déclarer une culpabilité et prononcer une sanction. Et moi, toutes ces critiques, je les considérais comme désagréables à entendre et injustes."

Marie-Christine Tarrare, procureure générale, près la cour d'appel de Bourges © Radio France - Michel Benoît

D'où l'idée de développer ces groupes de parole, car c'est surtout cela la justice restaurative : mettre face à face, des auteurs et des victimes pour que chacun fasse un pas vers l'autre.

Il s'est rendu compte que moralement, ces vols nous avaient fait du mal"

Danièle et Jean-Pierre ont subi trois cambriolages à leur domicile de la Nièvre : ils ont pu rencontrer des cambrioleurs (pas les leurs), pour leur exprimer les conséquences que ces cambriolages avaient entraînées dans leur vie : "On a pu parler librement. Et les auteurs qu'on avait en face ont bien ressenti qu'il y avait beaucoup plus que la valeur marchande de ce qui nous a été dérobé. Il y avait des bijoux et surtout mon ordinateur. Il renfermait plusieurs années de travail, de souvenirs, de photos. En sortant, il y en a un qui s'est engagé à travailler et il s'est rendu compte que moralement ces vols nous avaient fait du mal."

Le procès ne suffit pas toujours pour se reconstruire. Que l'on soit auteur ou victime. © Radio France - Michel Benoit

La prise de conscience, étape-clé dans le chemin vers la réinsertion

Les auteurs, parfois encore détenus, ne bénéficieront pas d'un traitement de faveur s'ils sont volontaires pour ces rencontres. Beaucoup ont peur et assimilent ces groupes de parole à un second jugement, d'autres au contraire sont prêts à jouer le jeu, explique Cécile Lecoin, directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Nièvre. "On a des auteurs qui spontanément en expriment le besoin et l'intérêt, à la fois pour contribuer à la restauration de la victime, mais aussi pour parachever le processus de prise de conscience et leur engagement sur la voie du changement."

L'idée est aussi de limiter la récidive. La Nièvre est plus avancée que le Cher et l'Indre sur la question, mais les deux départements du Berry vont entrer l'année prochaine dans la phase active puisque les personnels des services d'insertion et de probation ont été formés, tout comme ceux des services d'aide aux victimes qui recherchent des bénévoles pour encadrer ces groupes de paroles.