Nièvre : un surveillant se suicide à la prison de Nevers

Le drame s'est joué vendredi soir, derrière les murs de la maison d'arrêt de Nevers, dans la Nièvre voisine. Un surveillant pénitentiaire s'est suicidé dans l'armurerie de l'établissement avec une arme de service. Selon l'AFP, cet homme de 49 ans s'est rendu à la prison vendredi soir et s'est retranché dans ce local blindé avant de commettre son geste. Lorsque le personnel, en présence du chef d'établissement, a ouvert la porte, le surveillant avait retourné son arme contre lui.

Son geste est pour l'heure inexpliqué

Une enquête est confiée au commissariat de police de Nevers, a indiqué le parquet local. "A ce stade, aucun écrit ou message du défunt pour annoncer ou expliquer son geste n'a été retrouvé", a-t-il précisé. L'AFP précise que la victime était en arrêt de travail, mais pour motifs physiques et non psychologiques. L'Administration pénitentiaire parle d'un agent "expérimenté et très apprécié de tous", et indique qu'elle "s'associe à la douleur de la famille et de ses collègues de la maison d'arrêt". Une minute de silence en hommage à cet agent a été observée samedi matin à la prise de service de ses collègues.