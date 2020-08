Six touristes français tués par des hommes armés au Niger

Huit personnes ont été tuées ce dimanche au Niger, par des hommes armés arrivés à motos. "Il y a huit morts : deux Nigériens dont un guide (touristique) et un chauffeur, les six autres sont des Français", a déclaré à l'AFP le gouverneur de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella. L'attaque est survenue dans la zone de Kouré, qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'ouest.

"Nous sommes en train de gérer la situation, on donnera plus d'informations après", a indiqué le gouverneur qui n'a pas donné de détails sur les circonstances de l'attaque, ni sur l'identité des assaillants.

Une femme retrouvée égorgée

Une autre source a précisé à l'AFP que l'attaque avait eu lieu vers 11h30, à six kilomètres à l'est de la localité de Kouré, qui se trouve à une heure de route de Niamey. "La plupart des victimes ont été abattues par balles et une femme qui a réussi à s'enfuir a été rattrapée et égorgée. Sur place, on a trouvé un chargeur vidé de ses cartouches", a expliqué cette même source. Les assaillants seraient arrivés à motos et auraient attendu l'arrivée des touristes.

"Le véhicule emprunté par les touristes appartient à l'ONG Acted", a également précisé cette source.