Nîmes aux couleurs de la Francophonie

Afin de célébrer la journée internationale de la Francophonie, ce dimanche 20 mars, les six centres sociaux de la Ville ont été dotés d’un drapeau de l’Organisation internationale de la Francophonie qui réunit 88 états à travers le monde. Ce drapeau représente un cercle de cinq couleurs, vert, jaune bleu, rouge et violet sur fond blanc.

Cette démarche met en lumière le travail réalisé par de nombreuses associations en lien avec les centres sociaux nîmois pour apprendre la langue française aux personnes étrangères tout au long de l’année. Cela représente un budget de plus 40 000 € par an pour la municipalité. Un travail qui pourrait s’intensifier avec le conflit en Ukraine et l’arrivée de familles à Nîmes. "Nîmes est fière d’avoir en héritage cette langue, son histoire et la culture qu’elle a façonnée. C’est un trésor que nous devons défendre et qui véhicule des valeurs de solidarité et de liberté. A l’heure où l’Europe renoue malheureusement avec la guerre et ses atrocités, célébrer une langue, la langue française, c’est soutenir la diversité linguistique et la résistance à l’oppression" explique Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes dans un communiqué.