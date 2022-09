Il vient demander un aménagement de peine en conduisant sans permis, il finit en prison

Un homme de 52 ans a été contrôlé ce lundi par les policiers de Nîmes alors qu'il conduisait sans permis. Dans le Gard, c'est malheureusement somme toute assez banal, mais là où l'histoire devient un peu plus croustillante, c'est que notre homme a été arrêté alors qu'il se rendait au palais de justice pour demander un aménagement de peine. Il avait un an de prison à purger pour des faits de vols antérieurs. Inutile de préciser qu'il n'a plus du tout été question d'aménager sa peine, mais qu'en revanche, il a été immédiatement incarcéré.