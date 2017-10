Ivre, il se teint les cheveux en rose et se masturbe devant des jeunes filles dans un parc de Nîmes

Un homme de 26 ans a été arrêté par la police de Nîmes dans la nuit de vendredi à samedi. Ivre, il exhibait son sexe et se masturbait dans un parc du centre ville près de jeunes filles. En situation irrégulière, il devra quitter le territoire.

L'affaire pourrait faire rire si elle n'était pas grave dans les faits. Un homme de 26 ans a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi pour exhibitionnisme. Ivre il se masturbait dans un parc du centre ville près de jeunes filles. C'est son signalement qui l'a trahi.

Dans l'après-midi de vendredi le commissariat de Nîmes a reçu de nombreux appels pour signaler un homme "de type africain et les cheveux roses" qui se masturbait dans un parc de la ville. Les policiers ont pris tout de suite la situation au sérieux et se sont rendus sur place. Ils n'ont pas eu de mal à trouver et arrêter le délinquant.

Placé en garde à vue, il a d'abord nié mais il a finalement reconnu être à l'origine des faits et dit regretter. Il a été déféré devant le parquet en fin d'après-midi ce samedi. En situation irrégulière, il devra quitter le territoire très vite.