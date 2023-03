Le quartier des femmes de la maison d'arrêt de Nîmes jugé "insalubre" d'après des avocats en visite

Un groupe d'avocats, membres de l'ordre du conseil des avocats, s'est rendu à la maison d'arrêt de Nîmes ce mercredi 8 mars dans la matinée. Ils venaient contrôler les conditions de détention des femmes détenues, ainsi que le respect de leurs droits. À l'initiative de ce mouvement, Maître Khadija Aoudia, bâtonnier du barreau de Nîmes, dénonce des locaux "insalubres".

Les détenues traitées comme "des moins que rien"

Au cours de leur visite, les avocats ont pu rencontrer neuf détenues qui leur ont toutes dit leur mal-être depuis qu'elles sont incarcérées. Une situation en grande partie due à la surpopulation de la prison : il y a actuellement 38 détenues pour 20 cellules seulement. Ces femmes sont entassées à trois dans des chambres de neuf mètres carrés, avec un lit superposé et un matelas ajouté. Une fois installées pour la nuit, elles ont à peine la place de bouger, ont-elles expliqué aux avocats.

Maître Ludivine Glories a été choquée par les conditions de vie des détenues : "Tout est absolument délabré, il y a de l'humidité partout, de la moisissure partout, c'est compliqué". Elle rapporte une phrase d'une d'entre elles : "On nous met au pli, c'est assis, couché, pas bouger. Même mon chien, on en prend plus soin". Ludivine Glories, avocate à Nîmes et membre du conseil de l'ordre, complète : "Elles se sentent pire que des animaux, elles ont perdu toute dignité". Une situation évidemment anormale pour l'avocate.

D'autres contrôles de ce type sont prévus dans différents établissements dans le cadre d'un rapport, a annoncé Maître Khadija Aoudia, bâtonnier du barreau de Nîmes. Ce rapport sera publié dans au moins un an, le temps de contrôler "chaque mètre carré" de la maison d'arrêt, précise-t-elle.

Des travaux pour de meilleures conditions de vie ?

L'année dernière, des travaux ont été engagés à la maison d'arrêt de Nîmes, régulièrement pointée pour être une des plus surpeuplée s de France (actuellement, 430 détenus y vivent, pour 198 places et 87 surveillants).

Ces travaux devraient être terminés en 2024, mais pour Maître Jean-Faustin Kamdem, avocat à Nîmes et membre du Conseil de l'Ordre : "Dans l'immédiat, on pourrait faire des petites choses, quand on voit trois personnes dans neuf mètres carrés, je pense qu'on n'est pas dans l'augmentation de la capacité, on est dans l'aménagement, dans l'accueil dans des conditions décentes, c'est-à-dire mieux répartir les détenus. On ne peut pas attendre, ce sont des travaux qui relèvent de l'urgence."