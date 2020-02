Nîmes : les sapeurs pompiers sont intervenus pour un feu dans le sous-sol d'un immeuble quartier Pissevin

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus, vendredi soir, pour un feu de détritus et de pièces auto en vrac à Nîmes, dans le quartier Pissevin. L'incendie avait pris dans un box fermé situé dans le parking d'un immeuble de 14 étages. Il n'y a pas eu de victimes.

A Nîmes, les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus pour un incendie, vendredi soir, dans le sous sol d'un immeuble de 14 étages dans le quartier Pissevin. Ce sont les habitants de l'immeuble, situé au niveau de la rue daumier, qui ont alerté les sapeurs pompiers. Le feu a pris dans un box fermé situé au parking en sous-sol de l'habitation.

18 sapeurs pompiers sont donc intervenus, vers 20h30, pour éteindre le feu. Le feu a pris dans un box fermé où se trouvait des détritués et des pièces automobiles en vrac. C'est ce qui a déclenché l'incendie. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Les pompiers sont intervenus pendant près de deux heures pour éteindre le feu et surtout s'assurer qu'il n'y ait pas de reprise. Le feu a généré beaucoup de fumées qui se sont propagées rapidement dans la cage d'escalier de l'immeuble. Une ventilation de l'ensemble des niveaux a donc été nécessaire ainsi que des contrôles des détecteurs de Monoxyde de Carbone et un contrôle avec la caméra thermique.