Nîmes : malgré les soldes, plusieurs commerces du centre-ville n'ouvriront pas ce dimanche

Installée rue de l'Aspic à Nimes, Cécilia tient "Grain de Malice", une boutique de prêt à porter pour femmes. Et ce dimanche, son commerce sera ouvert pour les soldes. "On a souffert à cause de la crise sanitaire. On se doit d'être dans une dynamique commerciale. Cela permettra à nos clientes pénalisées par le couvre feu de venir se faire plaisir" précise t-elle. Mais dans sa rue, soldes ou pas, le rideau de plusieurs de ses confrères restera baissé. "Les nîmois ne viennent pas en centre-ville le dimanche" affirme la gérante de ce magasin de vêtements. "On a testé en décembre dernier, pas question d'ouvrir cette fois-ci" fulmine le patron de ce commerce. "Avec les grandes surfaces qui ouvrent, c'est pas la peine" reconnait la propriétaire de cette boutique de bijoux.

Ouvrir le dimanche, ca me coûte trop cher. On doit payer double nos employés - lâche la patronne de ce magasin de chaussures

Pour d'autres commerçants nîmois, c'est une question de principe. Et peu importe si leur chiffre d'affaires en pâtit. "Le dimanche, c'est sacré pour moi. Je suis ouverte du mardi au samedi de 9h à 18h, je suis seule dans mon commerce, le dimanche, je me repose" précise la gérante de cette confiserie. Et sa voisine qui vend des habits de conclure : "je ferai la grasse matinée ce dimanche, ca sera plus bénéfique pour moi".