Nîmes scintille de mille feux pour Noël

C'est parti pour les illuminations de Noël à Nîmes. Le thème choisi cette année : de vert et d'or. Au total, c'est plus de 500 décors, dont dix en 3D, et 165 arbres illuminés. Le coup d'envoi a été donné ce vendredi soir à 18 heures devant la mairie.

Des arènes à l'écusson, en passant par la grande roue ou l'avenue Jean Jaurès, tous les monuments de la ville sont mis en lumière. Un apéritif avec dégustation de vin et chocolat chauds était prévu sur le parvis de l'église saint Baudile à partir de 19 heures.

La suite des festivités continuera à partir du vendredi 3 décembre avec l'ouverture de la fête foraine et des chalets gourmands.