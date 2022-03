La Ville recense les offres d'accueil des Nîmoises et Nîmois souhaitant héberger chez eux des ressortissants ukrainiens. Ces propositions seront ensuite transmises à la préfecture du Gard qui centralisera les demandes.

La ville de Nîmes se mobilise à son tour pour accueillir des réfugiés ukrainiens. À la demande de la préfecture du Gard, et pour répondre à l'élan de solidarité qui se manifeste chez beaucoup de nos concitoyens, la Ville recense les offres d'accueil des Nîmoises et Nîmois souhaitant héberger chez eux des ressortissants ukrainiens et met à disposition des habitants un formulaire en ligne pour répertorier les propositions d’hébergement.

Pour les Nîmoises et Nîmois qui souhaiteraient accueillir une ou plusieurs personnes déplacées, rendez-vous sur le site de la ville en renseignant nom, prénom, adresse, capacité d’hébergement (adultes, familles) et durée d’accueil possible. Ces propositions seront ensuite communiquées à la préfecture du Gard qui centralisera les demandes.