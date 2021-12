Ninon, l'élève exclue du lycée de Moirans va réintégrer son établissement

L'affaire fait des remous depuis maintenant plus d'un mois. Ninon, la lycéenne de Moirans va finalement pouvoir réintégrer son établissement lundi prochain, à la rentrée des vacances de Noël. Vendredi 24 décembre, la nouvelle est tombée sur le téléphone de son avocate. Une "très bonne décision", pour Me Michèle Girot-Marc. La lycéenne avait été exclue pour avoir dénoncé, sur le réseau social Instagram, des faits supposés de comportements inappropriés de la part d'un professeur d'EPS. Faits dont elle aurait été témoin. Le 16 novembre dernier, elle est exclue définitivement. Sa famille fait appel et ses camarades organisent deux manifestations en décembre, en soutien à Ninon. La décision en appel de la rectrice est donc d'exclure Ninon avec sursis, ce qui permet à l'élève de réintégrer son lycée.

Après un mois et demi de coupure, Ninon peut donc revenir en cours, au lycée Pierre-Béghin de Moirans. "Nous nous réjouissons qu'elle puisse préparer son bac de français en toute sérénité", réagit Me Girot-Marc. "Elle s'est excusée à plusieurs reprises. La rectrice, je pense, a aussi tenue compte du fait que Ninon est une excellente étudiante et que cette sanction aurait nécessairement des conséquences graves dans son parcours scolaire." Du côté du syndicat MNL, Mouvement national lycéens qui avait organisé les manifestations, la nouvelle est aussi très bien accueillie. "C'est ce que l'on attendait", explique Nathan Weber, le représentant isérois. "Elle a pu obtenir justice à la suite d'un long et compliqué combat, ça montre des disfonctionnements dans l'écoute et l'accompagnement des élèves. On attend aussi de la part du rectorat, un travail plus large sur l'amélioration de l'accompagnement des élèves, au contraire d'une réponse répressive qu'a subi Ninon."

Les élèves se sont réunis devant le lycée pour soutenir Ninon © Radio France - Léo Corcos

Nathan Weber espère en tout cas que son retour se fera dans les meilleures conditions possibles, "on attend du corps professoral une bonne réaction", confie-t-il. Dans une lettre ouverte, des professeurs d'EPS étaient montés au créneau pour défendre leur collègue. "Maintenant il faut revenir à une situation sereine", appelle aussi de ses vœux Me Girot-Marc. "Ninon est libre dans ses propos, elle a un profond sentiment de justice, elle a été témoin de faits et c'était inconcevable pour elle de les taire", ajoute-t-elle.