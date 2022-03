Une bagarre impliquant une trentaine de personnes, dont des supporters de l'AC Ajaccio, a fait six blessé, ce samedi, à quelques heures du coup d'envoi entre les Chamois Niortais et l'ACA, en Ligue 2.

Niort-AC Ajaccio : Une rixe entre des Niortais et des supporters ajacéens en marge de la rencontre de Ligue 2

Ce samedi, vers 16 heures, une violente rixe a débuté entre des supporters de l'AC Ajaccio et des Niortais, place de la Brèche. Six personnes ont reçu de légères blessures, dont une qui a été prise en charge par les pompiers. Elle a été transportée au Centre hospitalier de Niort, après avoir perdu connaissance.

Il ne s'agirait pas d'une bagarre entre supporters, car si une trentaine de membres de l'Orsi Belli, un groupe d'ultras d'Ajaccio, a fait le déplacement, les affrontements auraient eu lieu avec des passants de la place de la Brèche. Rien n'indique la présence de supporters des Chamois.

L'incident a été de très courte durée et la plupart des participants étaient déjà dispersés avant l'arrivée des forces de l'ordre et des pompiers. Aucune interpellation n'a eu lieu. On ne sait pour l'instant pas ce qui a pu provoquer cette bagarre.

Les supporters ajacéens ont ensuite été escortés au stade René-Gaillard, vers 17 heures, avant le coup d'envoi de Niort-Ajaccio, à 19 heures. Ce sont d'ailleurs les Corses qui se sont imposés grâce à un but en toute fin de rencontre, lors de cette rencontre de la 27ème journée de Ligue 2. Les Chamoins sont actuellement neuvième du classement du championnat.