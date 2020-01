Niort : Appel à la vigilance sur de faux agents

Niort, France

Un appel à la vigilance sur de faux agents à Niort. Plusieurs personnes ont signalé avoir reçu la visite de deux jeunes hommes se présentant comme des agents de la mairie ou de l'agglo. Ils prétextent un changement de bacs de déchets ménager pour demander les cartes d'identité. Ils en profitent pour relever les coordonnées.

La Ville de Niort et Niort agglo précisent qu'elles n'ont rien à avoir avec ces démarches et qu'avant toute modification dans le fonctionnement de ses services le public est toujours informé en amont via les différents supports de communication «Vivre à Niort » et »Territoires de Vie » et sur ses sites.

Il ne faut pas hésiter à informer le commissariat si vous êtes victime de ce type d’agissement.