Niort : contrôle des pass sanitaires sur les terrasses du centre-ville, une infraction relevée

Les contrôles du pass sanitaire se font avec un peu moins de pédagogie depuis le début de la semaine. A Niort, les policiers ont contrôlé les justificatifs des clients des terrasses des bars de la place de la Brèche et rue Ricard ce jeudi après-midi. Sur une cinquantaine de personnes contrôlées, une infraction a été relevée.

135 euros d'amende pour avoir présenté le pass d'un ami

Bruno présente bien un pass sanitaire, sauf que lorsque les policiers vérifient son identité, ils voient que ce n'est pas le sien. "C’est celui d'un ami qui m'héberge", avoue cet ancien niortais en vacances dans la région et qui n'a pas prévu de se faire vacciner. "Je prends un risque, j'assume", poursuit-il pendant qu'une policière le verbalise. 135 euros d'amende. "C'est pas grave, c'est la vie. Ce qui me désole c'est que ça fait un an que je travaille avec des transporteurs routiers de toute l'Europe. Ils ne sont pas vaccinés, il n'y a pas de pass, il n'y a pas de contrôle".

Le gérant du bar lui ne risque rien. "Le tenancier de l'établissement a vérifié qu'il y avait bien un pass sanitaire. Lui a fait son travail. Il aurait pu demander une pièce d'identité mais je comprends qu'ils ne le fassent pas. Nous nous vérifions la concordance", explique le commandant Olivier Le Pape, directeur départemental adjoint de la sécurité publique dans les Deux-Sèvres.

Des contrôles quotidiens

Depuis le 21 juillet et la mise en place du pass sanitaire, des contrôles ont lieu "tous les jours, de façon aléatoire", indique le commandant Olivier Le Pape. Une centaine d'établissements l'ont ainsi été sur Niort essentiellement, un peu sur Thouars. "Les responsables ont compris qu'il fallait mettre le pass sanitaire en place. Maintenant on vérifie la clientèle car c'est plus là qu'on va avoir des difficultés. Mais il n'y a pas d’hostilité du tout, les gens sont plutôt favorables, peut-être résignés je ne sais pas, mais en tout cas il n'y a pas eu d'incident sur les 50 personnes qu'on a contrôlé", se félicite le policier.