Niort : deux passagers du bus Paris-la Rochelle placés en garde à vue

Niort, France

Il est environ 22h, samedi soir, quand le chauffeur du Ouibus Paris-la Rochelle s'arrête à Niort, avenue de La Rochelle, pour faire une pause. Il profite aussi de cet arrêt pour appeler la police : l'un des passagers, alcoolisé, est violent envers sa compagne. Lorsque les policiers arrive, l'homme se rebelle et refuse de se faire emmener au poste. Un autre homme qui voyage lui aussi avec le couple tentent d'intervenir. Les autres passagers avertissent alors les policiers : ils ont aperçu une arme dans sa poche.

Les agents effectuent une fouille et trouvent effectivement un revolver et un couteau sur lui. Les deux hommes sont emmenés au poste : l'un en cellule de dégrisement, l'autre pour port d'arme. Mis en garde à vue, ils sont tous les deux entendus et relâchés avec un rappel à la loi.