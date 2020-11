Un homme de 28 ans a été placé en détention provisoire après avoir cambriolé une maison à Niort dans la nuit de mercredi 11 à jeudi 12 novembre alors que ses occupants dormaient. C'est en reconnaissant son vélo que les policiers ont identifié et interpellé le suspect.

Niort : Il cambriole une maison et est retrouvé par la police grâce à son vélo

Un Niortais sera jugé en comparution immédiate ce lundi 16 novembre après avoir été arrêté jeudi 12 novembre pour une affaire de cambriolage. Cet homme de 28 ans est accusé d'avoir commis ce que les gendarmes appellent un "home jacking".

Il s'est introduit dans une maison alors même que ses occupants étaient présents, ils dormaient, dans la nuit du 11 au 12 novembre. Sans que ces derniers s'en rendent compte le voleur leur a dérobé une clef de voiture, un sac à main, une télévision, une manette de Play Station. Il est reparti avec la voiture des victimes et le butin à l'intérieur.

Après avoir été alertée, la police se rend sur place et retrouve le vélo d'un jeune homme qu'ils avaient contrôlé peu de temps auparavant. Il se rendent donc chez lui et retrouvent la voiture volée. L'homme est interpellé et le reste du butin est retrouvé chez lui.

Il a été placé en détention provisoire en attendant son procès.