Un homme de 27 ans a été interpellé ce lundi après une course-poursuite et des coups de feu tirés dans la nuit de samedi à dimanche à Niort. Il aurait été ébloui par une autre voiture ayant laissé ses plein phares. Heureusement pas de blessé.

Niort, France

Une course-poursuite et des coups de feu. La scène se produit dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 octobre à Niort. Une automobiliste roule avenue de Paris avec trois autres personnes à bord de la voiture. Ils sortent de soirée. La conductrice est en plein-phares, ce qui énerve un homme au volant d'une voiture arrivant en face. A tel point que ce dernier fait demi-tour et les suit.

Pas de blessé

Lorsqu'il arrive à leur hauteur, il sort un pistolet d'alarme à grenailles, une arme qui peut blesser. Il tire une première fois en l'air. La course-poursuite continue jusqu'à la rue André-Gide, quartier de Souché. Les deux voitures finissent par s'arrêter et le conducteur énervé tire à nouveau mais cette fois en direction des occupants de l'autre véhicule. Au moins deux coups de feu. Heureusement, personne n'est touché. Le tireur prend la fuite.

Devant le tribunal ce jeudi

Grâce à la plaque d'immatriculation, les policiers interpellent un homme de 27 ans à Niort lundi matin. L'arme et des cartouches sont retrouvées chez lui. Devant les policiers, il reconnaît avoir été trop loin mais met aussi en cause la conduite de l'autre voiture. Il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il doit être jugé ce jeudi après-midi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Niort.