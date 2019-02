Niort : incendie aux établissements Rouvreau

Niort, France

A Niort, un tas de bois d'environ 1000 mètres cube a pris feu vers 16h de dimanche. Ce stock appartient aux Établissements Rouvreau. L'entreprise familiale créée il y a 60 ans est spécialisée dans le traitement des déchets industriels et le recyclage de bois. Une dizaine de pompiers ont été mobilisés et le responsable de l'entreprise a lui fait appel à ses salariés pour circonscrire le feu à l'aide d'engins. A proximité du sinistre se trouvent en effet d'autres stocks de bois et un tas de sciures de 80 mètres cubes.