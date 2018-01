Niort, France

Six mois de prison avec sursis et la confiscation du terrain en cause dans le dossier. C'est la peine prononcé en délibéré ce jeudi par le tribunal correctionnel de Niort à l'encontre de Bernard Jourdain. L'ancien élu écologiste à la mairie de Niort a été reconnu coupable de prise illégale d’intérêts. Il lui était reproché d'avoir voté six délibérations - en étant présent ou par procuration - entre 2009 et 2010 qui lui profitait personnellement car elles concernaient les abords d'un terrain qu'il avait acheté.

Lors de l'audience qui s'était tenue le 30 novembre 2017, Bernard Jourdain avait reconnu une erreur éthique mais assurait n'avoir pas voulu tromper la collectivité. La procureure de la République avait requis un an de prison avec sursis et la confiscation du bien.

Bernard Jourdain n'a pas souhaité faire de commentaire à la suite à cette décision. Il a dix jours pour faire appel.