Niort : le conducteur de la voiture accidentée sur le toit était mineur

Le conducteur de la voiture qui a fini sur le toit après avoir refusé d'obtempérer lundi 15 juin à Niort a été placé en garde à vue. Il est âgé de 17 ans, et n'a donc pas son permis de conduire.

La voiture a fini sur le toit lundi 15 juin à Niort, après une course folle dans les rues de la ville. Le conducteur a été placé en garde à vue mardi 16 juin au soir. Il n'avait pas son permis, et pour cause... il est mineur !

Sa course à vive allure n'a fait aucun blessé, ni parmi les piétons ni parmi les personnes dans la voiture. Ils étaient trois à l'intérieur du véhicule.

Transfert du dossier en Seine-et-marne

C'est la justice de Seine-et-Marne qui va récupérer le dossier, car il est originaire de Meaux. La voiture n'est pas immatriculée dans les Deux-Sèvres. Mardi 16 juin au soir, l'adolescent était encore en garde à vue.