Niort : le procès des meurtres de SDF aux assises devrait se dérouler à huis clos

Du 26 octobre 2020 au 13 novembre 2020, six hommes vont être jugés par la cour d'assises des Deux-Sèvres dans l'affaire dites des meurtres de SDF. Un procès plusieurs fois reporté suite à des appels.

Les débats devraient se tenir sans public et sans média. En effet, une demande de huis clos a été formulée par une partie civile. Elle peut se rétracter jusqu'au début du procès mais si la demande est maintenue elle sera acceptée compte tenu des actes de torture et de barbarie que contient ce dossier.

Quatre cadavre mutilés découverts en 2016

Les faits remontent à 2016, dans "un contexte d'extrême violence" disait alors le parquet de Poitiers chargé de l'affaire. Quatre corps de marginaux sont retrouvés entre mai et juillet, mutilés, dans des squats du quartier de la colline Saint-André, à Niort.

Sur le banc des accusés, six hommes, eux aussi du milieu des marginaux, soupçonnés d'être impliqués dans ces meurtres. Meurtres avec torture ou acte de barbarie. Il y a aussi des accusations de viol avec torture ou acte de barbarie, de non dénonciation de crime, de violences en réunion et de non assistance à personne en danger.