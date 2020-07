Niort : procès reporté pour quatre personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants

A Niort, trois hommes et une femme comparaissaient devant le tribunal ce jeudi pour une affaire de trafic de stupéfiants. Le procès a été renvoyé au 4 septembre.

De la drogue et de l'argent ont été découverts lors des perquisitions

Trois hommes de 26, 44 et 50 ans placés en détention provisoire à la prison de Vivonne et une femme de 52 ans sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès renvoyé au 4 septembre 2020 dans une affaire de trafic de stupéfiants, cocaïne et cannabis à Niort. L'un des prévenus a demandé un délai pour préparer sa défense.

Cocaïne, cannabis, argent ont été retrouvés lors des perquisitions

Une enquête de plusieurs semaines déclenchée en mai à la suite d'informations anonymes. Les écoutes conduisent à l'interpellation du plus jeune des prévenus lundi 13 juillet, quartier de la gare. 320 grammes de cocaïne sont retrouvés chez lui, plus de 3000 euros en petites coupures, une balance, des sachets. Une Audi A1 est également saisie.

Ces écoutes permettent aussi d'interpeller un complice et un rabatteur de clients ainsi que la petite amie de l'un d'eux. Les perquisitions permettent là de retrouver 243 grammes d'herbe de cannabis sont également découverts.