Niort : trois fillettes renversées par une voiture

Niort, France

L'accident s'est produit un peu après 16 heures ce vendredi après-midi, à la sortie de l'école Emile Zola rue Henri Sellier, quartier du Clou-Bouchet, à Niort. Une voiture a renversé trois enfants en bas âge dont un de vingt mois qui se trouvait dans une poussette.

La voiture roulait à faible allure

L'accident s'est produit à faible allure, d'après les premiers éléments. La conductrice de la voiture cherchait son chemin.

C'est la plus jeune des enfants qui a été la plus sérieusement touchée, blessée au visage. Les deux autres fillettes âgées de quatre et cinq ans ont été plus légèrement blessées. Toutes les trois ont été transportées à l'hôpital de Niort.

La conductrice de la voiture, une femme de 35 ans, est elle indemne.