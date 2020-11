Un accident s'est produit ce vendredi soir à Niort sur la départementale 611 direction La Crèche entre une voiture et une voiturette. Le premier bilan fait état de trois blessés dont un grièvement.

Niort : un choc violent entre une voiture et une voiturette

Une voiture a percuté une voiturette ce vendredi soir, vers 19h30, à Niort. Un choc violent. L'accident s'est produit sur la départementale 611, la 2x2 voies vers La Crèche, au niveau du Géant.

Un hommes de 60 ans qui se trouvait dans la voiturette a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital de Niort, tout comme deux autres hommes de 27 et 47 ans blessés eux plus légèrement d'après le premier bilan.