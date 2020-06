Un homme de 36 ans a été condamné lundi 8 juin a un an de prison dont trois mois ferme pour avoir frappé sa compagne. Ce n'était pas la première fois qu'il commettait ce genre de violences sur elle.

Niort : un an de prison dont trois mois ferme pour des violences sur sa compagne

Un homme de 36 ans a été condamné à un an de prison dont trois mois ferme lundi 8 juin par le tribunal correctionnel de Niort. Il était jugé en comparution immédiate pour des faits de violences sur sa compagne, qui se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi 6 juin. L'homme lui a asséné plusieurs coups de poings, générant des hématomes aux mollets et aux bras. La victime avait reçu cinq jours d'interruption totale de travail (ITT).

Le troisième épisode de violences depuis avril

Le prévenu n'était pas mis en cause par sa compagne pour la première fois : c'était le troisième épisode de violences depuis le début du mois d'avril. Sa conjointe avait même déposé plainte pour signaler ces faits. Pendant l'audience, la problématique de l’alcool et le contexte du confinement ont été abordés, elle étant en télétravail, lui au chômage. L’homme violent a été maintenu en détention. Le tribunal a aussi prononcé une obligation de soin, de travail, une interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraître sur Niort.