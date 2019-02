Niort : un déséquilibré menace les clients d'un supermarché avec une serpe

Un homme de 52 ans souffrant de troubles psychiatriques a semé la panique vendredi dans un supermarché de Niort. Il a menacé des clients et agressé des policiers qui ont répliqué par un tir de Taser. Dans sa fuite, l'agresseur n'a pas hésité à sauter du troisième étage d'un immeuble.

Niort, France

Vendredi vers 14 heures, les clients du Super U de l'avenue de Paris à Niort font tranquillement leurs courses lorsqu'un homme brandit une serpe et les menace. Rapidement alertés, les policiers arrivent sur place. Et sur le parking du supermarché, ils se font agresser par l'individu et sont contraints, pour le maîtriser, de faire usage d'un Taser, un pistolet à impulsion électrique.

Paralysé, l'homme de 52 ans se blesse en tombant par terre. Il est emmené au centre hospitalier de Niort où les soignants le connaissent déjà. C'est un patient régulièrement suivi pour des troubles psychiatriques.

Quelques heures plus tard, il s'enfuit de sa chambre. A nouveau alertés, les policiers se rendent alors à son appartement situé boulevard Jean Cocteau, et au moment où les agents frappent à sa porte, l'homme saute par la fenêtre du troisième étage.

Gravement blessé dans sa chute, il est hospitalisé depuis en urgence à Poitiers. Les enquêteurs découvrent qu'il s'agit d'un récidiviste. Il y a deux ans, alors que des pompiers venaient le prendre en charge, il avait sauté par la même fenêtre, mais avait réussi cette fois-ci à se réceptionner sur le balcon de sa voisine.

Le parquet de Niort a ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances de sa chute.