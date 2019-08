Niort : un homme incarcéré pour agression sexuelle sur sa fille mineure et possession d'images pédopornographiques

Niort, France

Un homme a été incarcéré dimanche 11 août après avoir reconnu avoir agressé sexuellement sa jeune fille et posséder des images à caractère pédopornographique. Une affaire qui a demandé la coordination des polices de Vitry-sur-Seine, en région parisienne, et de Niort.

Client régulier d'un chat pornographique

Vendredi 9 août, dans l'après-midi, une animatrice de site pornographique se rend au commissariat de Vitry-sur-Seine (Île-de-France). Au cours d'un chat vidéo avec un client régulier, celui-ci lui a montré des images pornographiques, et mimé les actes présents sur ces vidéos. L'animatrice se rend compte que la fille sur les images est très jeune. Elle vient alerter les policiers.

Elle a peu d'informations sur lui : une adresse Skype, un nom, en phonétique, et une ville de résidence. Durant une précédente conversation vidéo, l'homme lui a dit habiter à Niort. Les policiers du Val-de-Marne alertent alors leurs collègues des Deux-Sèvres.

Deux adresses, mais pas celle recherchée

A partir de ces indices, les agents mènent l'enquête. Ils trouvent une personne dont le nom correspond à celui donné par l'animatrice et qui a une petite fille, et deux adresses ressortent de leurs recherches. Ils s'y rendent immédiatement, mais il ne s'agit pas de l'homme recherché. En revanche, les personnes qui leur ouvrent la porte le connaissent.

Devant l'insistance des policiers, l'une des connaissances informe l'homme de leur venue. Il se rend de lui même au commissariat de Niort vendredi vers 18h. Il est immédiatement interpellé.

Incarcéré dans le week-end

Pendant sa garde à vue, l'homme est auditionné et reconnaît l'intégralité des faits : agression sexuelle sur sa fille, mineure de moins de 15 ans, et possession de photos et vidéos à caractère pédopornographique. Après une prolongation de sa garde à vue, il a été présenté au procureur puis à un juge des libertés et de la détention dimanche matin. Il a ensuite immédiatement été incarcéré.

L'enfant, elle, est restée avec sa mère, la femme du coupable.