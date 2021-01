Niort : un homme jugé en comparution immédiate ce lundi pour vol avec violences

Un homme d'une vingtaine d'années est jugé en comparution immédiate ce lundi 4 janvier après-midi à Niort pour vols avec violences. Les faits se passent vendredi 1er janvier dans la soirée. Une femme d'une quarantaine d'années rentre chez elle, dans le centre-ville de Niort. Elle revient de la gare après un voyage.

Trois jours d'ITT pour la victime

Alors qu'elle s'apprête à entrer dans son domicile, un homme d'une vingtaine d'années la suit et lui demande son sac. La victime refuse et résiste. L'agresseur finit par faire tomber la victime et la traîner sur plusieurs mètres pour la forcer à lâcher le sac. Le suspect parvient à prendre la fuite avec les effets personnels de la quadragénaire. Par chance, le téléphone de la victime est tombé du sac ; elle appelle la police qui arrête le suspect peu après, à quelques centaines de mètres du lieu de l'agression. La patrouille a aussi arrêté un homme qui accompagnait le suspect. Il a été placé en garde à vue avant d'être relâché, il n'a pas pris part à l'agression.

La victime a formellement reconnu son agresseur. En attendant la comparution immédiate, le suspect a été placé en détention provisoire ce dimanche matin. Il est déjà connu de la justice pour des faits similaires.

Trois jours d'incapacité temporaire de travail (ITT) ont été prescrits à la victime.